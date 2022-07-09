Эти способы помогут правильно хранить грецкие орехи: не будут появляться вредители

Лучшим средством борьбы с вредителями является профилактика.

Необходимо очищенные орехи выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую духовку (температура - до 80 градусов).

В духовке грецкие орехи должны провести час. После этого нужно поднять температуру до 120 градусов и выключить духовку.

Стоит дождаться, пока орехи остынут и переложить их в полотняный мешочек. Так, орехи будут надежно храниться.

Также опытные хозяйки рекомендуют хранить грецкие орехи в холодильнике. Поскольку в них содержится масло, а со временем плоды могут прогоркнуть, а прохладная среда не позволяет продукту приобретать горьковатый вкус.

Как правильно хранить грецкие орехи (freepik)

Добавим, что грецкие орехи помогают снизить холестерин в кровь. Созревшие орехи являются высокоактивным лекарственным средством и вкусным продуктом питания. Калорийность в два раза превышает пшеничный хлеб высшего сорта.

Эти орехи содержат много клетчатки и масла, которые улучшают деятельность кишечника. Крайне полезны пожилым людям, склонным к запорам.

К тому же грецкий орех противопоказан тем людям, у которых есть индивидуальная непереносимость, аллергия. В этот продукт входит большое количество растительного белка, который, при определенных условиях, может быть провокатором появления аллергических реакций или плохо усваиваться организмом.

Нельзя употреблять грецкие орехи людям, страдающим кожными заболеваниями, например, псориазом и экземой, так как вещества, содержащиеся в них, могут вызвать обострение заболеваний.