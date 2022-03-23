СуперКонтік замість Орео: чим замінити товари брендів, які працюють в Росії

Їжа

Світовий бойкот брендів уже допоміг вийти з російського ринку Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks. Продукцію Nestle активно бойкотують, але компанія все ще залишається в Росії. Також на російському ринку продовжує працювати кондитерська корпорація Mondelez International.

Батончики та шоколадки від Nestle та Mondelez: Nuts, After Eight, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, "Барні". В Україні є безліч "солодких" альтернатив - солодощі від Рошен, АВК, "Житомирські ласощі", "Конті", "Лукас", "Бісквіт-Шоколад".

Печиво Oreo від Mondelez легко замінити не менш популярним, але українським "СуперКонтіком".

В американській корпорації Mars заявили, що відмовляються від інвестицій, імпорту та експорту до Росії. Однак у РФ заявляють, що заводи компанії усередині країни працюватимуть. Продукція Mars: батончики Snickers, Mars, Twix, Milky Way, M&M's.

Косметика та гігієнічні засоби

Бренди Unilever, P&G, Henkel, Colgate-Palmolive продовжують працювати у Росії, незважаючи на війну. Тим, хто хоче приєднатися до бойкоту цих компаній, варто уникати полиць супермаркетів із їхньою продукцією.

Замість шампунів Head & Shoulders, Pantene, Sunsilk, Timotei можна скористатися європейськими брендами Eveline, Dr. Harper, Unice, Apis, Joanna. Також багато українських брендів: ABOUT, Fortesse, Dalas, Triuga, Яка, Joko Blend, Hairwave, Зелена Аптека, White Mandarin, Сульсена, Зілля Мавки.

Альтернатива зубним пастам Colgate – Lacalut, Elmex, Brilliante.

Замість підгузків Pampers та Huggies можна придбати Libero, Chicolino, Merries.

Замінити засоби жіночої гігієни Always, Tampax можуть Lingery, Ombrello, Fantasy flirt, Eco by Naty, Facelle, Younika.

Фото: альтернативні косметичні бренди (instagram.com/andriy.spivak)

Побутова хімія

Альтернатива пральним порошкам Persil, "Ласка", Losk - Gala, Sarma, Satin, Sila, Sensua, Mr. Stach, Green&Clean, Origami, Attis, Wash&Free.

Популярні засоби для прибирання будинку замість Calgon, Cillit, Somat – Чистюня, Sama, Фрекен Бок, Gala, Sarma, Turboчист, Сирена, Mister Lemon, BIO, Furry.

Лікарські засоби

Фармацевтичні гіганти Pfizer, GSK, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Labs обмежили діяльність, але продовжують постачання ліків до РФ. Тому наш аналог "Колдрексу" від GSK - жарознижувальне "Аміцитрон". Замість "Ренні" від Bayer та "Гевіскон" від Reckitt Benckiser українські фармкомпанії випускають проти печії "Алмагель", "Маалокс".

Загалом в Україні працює понад 10 фармкомпаній, серед яких "Лекхім", "Дарниця", "Фармак", "Артеріум", БХФЗ, "Київський вітамінний завод", "Житомирська фармацевтична фабрика" та ін.