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Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)

STYLERЖиття    23.05.2019 - 16:15
Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)
Світлана Лобода шокувала мережа своїм виглядом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокувала користувачів мережі

Світлана Лобода продовжує епатувати публіку. На цей раз українська співачка виставила нове фото в Instagram, на якому вона стоїть в чорних трусах і в чорному шкіряному бюстгальтері.

На фотографії Лобода стоїть на природі і прикриває очі рукою, хоча на ній надіті сонцезахисні окуляри.

"Guten Morgen" (Доброго ранку), - написала співачка.

Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)

Світлана Лобода шокувала мережа своїм виглядом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.

  • Такі труси навіть Лободу зіпсують;
  • Шок і кому це подобається? Просто лестять;
  • Труханы;
  • Ось це я розумію guten morgen;

Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)

Скріншот з Instagram

  • Чого на німецький перейшли?
  • Боже, яка ви прекрасна і вам добрий ранок;
  • Все на показ ніякої жіночої інтриги. Як всі інші. Шкода, адже красива жінка;
  • Світлана!!! Ви сама прекрасна квітка на цій клумбі!
  • Господи, що за рот?

Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)

Скріншот з Instagram

  • Супер, Світла!
  • Вогонь;
  • Ідеально;
  • Фігура нереальна;
  • Батоги тільки не вистачає!!!

Нагадаємо, що Лободу помітили з таємничим незнайомцем, який обійняв співачку однією рукою за плече.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу рознесли за несмак. Співачка виставила знімок в білому спортивному костюмі.

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