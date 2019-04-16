Ціна злетить до небес: в Україні може подорожчати популярний продукт

В Україні може подорожчати рис (Колаж РБК-Україна)

Фермери готові відмовитися сіяти цю крупу і пояснили, чому

В Україні у 2019 році може сильно піднятися ціна на рис вітчизняного виробництва. Про це повідомляється у сюжеті "Сьогодні".

Рис може істотно подорожчати, так як фермери в цьому році готові його взагалі не сіяти. 65% рису вирощують у Херсонській області, але аграрії кажуть, що посіви знаходяться під серйозною загрозою.

Справа в тому, що в Госводагентстві збільшили тарифи на воду на 30%, і тому ціна поливу стає занадто високою. Без якісного поливу рис не зав'яжеться, та фермери готові відмовитися від посіву, так як ціна рису на виході виявиться надто високою.

"Ціна на сьогоднішній день, навіть спираючись на інфляцію і на всі інші позиції, вона не відповідає дійсності", – пояснив Сергій Рибалко, голова комісії з питань земельних відносин Херсонської обласної ради.

Рис в Україні може сильно подорожчати (pixabay.com)

Як пояснюють чиновники, подорожчання поливу напередодні посівної – це бажання підвищити зарплату працівникам водного господарства.

"Державний бюджет не може платити сьогодні конкурентну зарплату. За рахунок надання послуг з подачі води намагаємося в цьому році підняти доплати та зробити якісь премії, підняти заробітну плату", – говорить Анатолій Новіков, заступник начальника Херсонського обласного управління водних ресурсів.

Однак аграріїв така ситуація не влаштовує. Вони готові утримувати водне господарство області за свій рахунок і навіть ремонтувати самостійно ті об'єкти, які подають воду на їх поля.

Якщо рис в цьому році не буде посіяний, то українським споживачам доведеться задовольнятися імпортним рисом, який у кілька разів дорожче.

Фермери з Херсонської області звернулися до чиновників і попросили протягом тижня переглянути ціну на воду. Також вони написали звернення до уряду та контролюючих органів, щоб вони втрутилися і перевірили формування тарифу і використання бюджетних грошей в управлінні водних ресурсів.

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