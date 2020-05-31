Ціни на продукти в Україні знижуються: що подешевшало

Ціни на продукти в Україні в останній тиждень травня практично не змінилися. Сезонні ягоди, тепличні овочі та молода імпортна картопля в ціні залишилися такими ж. При цьому зараз на українському ринку зберігається тенденція поступового зниження вартості на тепличні томати. Скільки коштують помідори і з чим пов'язане зниження цін – читайте нижче.

Як повідомляє видання EastFruit, позитивна для споживачів цінова динаміка в даному сегменті обумовлена сезонним збільшенням продукції в тепличних комбінатах та регулярними постачаннями на внутрішній ринок імпортних томатів виробництва Туреччини та Польщі. На поточний момент місцеві тепличні комбінати пропонують томати не дорожче 25-27 грн / кг (0,93-1 $ / кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

На цей час українські тепличні комбінати відвантажують томат фактично за тими ж цінами, що і рік тому. При цьому, ключові гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті.

"Оператори ринку аргументують це тим, що найближчим часом ринок почнуть надходити томати з літніх теплиць на півдні країни. При відсутності попиту це може призвести до значних скупчень тепличних томатів на складах оптових компаній, реалізувати які можна лише шляхом суттєвого зниження цін", - пояснюють аналітики.

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