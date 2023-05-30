Этими способами можно преодолеть эмоциональное выгорание та зажить по-новому

Что такое эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание или эмоциональное истощение - одна из защитных реакций организма, который находится в длительном стрессе или напряжении.

Признаки эмоционального выгорания

Усталость

Вы стали замечать, что концентрация внимания ухудшилась, вас легко разозлить, все бесит. Усталость и нехватка энергии становятся главными спутниками жизни.

Чрезмерная самокритика

Снижение трудоспособности, исчезла вера в себя и свои силы. Вы слишком критикуете себя, обесцениваете, в мыслях фразы, вроде: "у меня ничего не получается, все мои достижения ничего не означают".

Отношение к окружающим

Вы стали более агрессивными и проявляете много негативных чувств, отношения с другими людьми стали хуже, чего вы не замечали за собой раньше.

Как преодолеть эмоциональное выгорание

Уделяйте себе больше времени

Уделяйте время таким аспектам, как полноценный сон, здоровое питание, уход за собой. Таким образом вы сможете полностью восстановиться и быть готовыми к новым свершениям.

Найдите новые ресурсы

Найдите время, чтобы подумать, что вам нужно прямо сейчас.

Если вы не уверены - обдумайте свои ценности и приоритеты. Определите то, что вам нужно, чтобы восстановиться в соответствии со своими ценностями и приоритетами.

Откройте что-нибудь новое

Задайте себе вопрос: "Что бы я хотел в своей жизни изменить?". Можно и ввести какие-либо не кардинальные изменения, например поездка на экскурсию, пляж и т.д.