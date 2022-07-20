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Квітка за місяцем народження розповість про ваш характер: дізнайтеся свій символ

Фото: Яка ви квітка за місяцем народження (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Альтернативний гороскоп розповість, яка ви квітка за місяцем вашого народження. Відповідно, рослина-тотем може наділяти людину певними рисами характеру.

Про це пише Sante Plus.

Січень - Гвоздика

Це символ пристрасті, задоволення і радості. Людина, народжена під впливом гвоздики, дещо "темпераментний боєць". У любові вони вірні і зазвичай роблять правильний вибір.

Лютий - Фіалка

Це квітка, яка символізує чистоту, віру та мудрість. Народжені в лютому - щирі і скромні люди, хоча в любові вони, як правило, власники. Фіалки символізують правду і вірність.

Березень - Нарцис

Нарцис - це квітка, яка розпускається в кінці зими і символізує відродження. Хоча часто її вважають символом марнославства, народжені під знаком цієї квітки, як правило, сором’язливі й обережні.

Квітень - Ромашка

Ромашка - квітка юнацької невинності, радості та турботи. Вона символізує вірність, тому люди, народжені в квітні, зазвичай дуже вірні. Ця маленька квітка символізує чистоту та невинність, а також красу та радість.

Травень - Лілія

Кожен, хто народився під впливом Лілії, є людиною надзвичайної чутливості. Ця квітка символізує чесноту та скромність, а також людей, які відкривають свої серця.

Червень - Троянда

Троянда - це квітка кохання, пристрасті та краси. Людина, яка народилася в червні, пристрасна, перфекціоністська і любляча. Жінкам, народженим у червні, дуже пощастило бути пов’язаними з трояндою.

Липень - Дельфініум

Ця квітка відображає впорядкованість і спокійну людину. Люди під знаком Дельфініума зазвичай мають велике серце і люблячі.

Серпень - Гладіолус

Ці квіти символізують моральну цілісність і силу. Люди, народжені під цією квіткою, щирі, шанобливі та сильні. Гладіолуси часто символізують перше кохання, почуття і вірність.

Вересень - Айстра

Айстра - символ елегантності. Ця квітка використовується як талісман для привернення любові, тому народженим у вересні важко закохатися. Найпоширенішим символом є мудрість, віра та любов.

Жовтень - Чорнобривці

Чорнобривці означають прихильність, але також і смуток. Людина, яка народилася в жовтні, має чудове почуття гумору і приваблює людей своєю природністю.

Листопад - Хризантема

Людина, народження якої припадає на цю квітку, оптимістична, доброзичлива і дуже життєрадісна. Люди під знаком Хризантема - природжені лідери, в яких легко закохатися.

Грудень - Різдвяна зірка (пуансетія)

Це квітка, яка символізує свято і пов’язана з незалежною людиною з веселим серцем, яка вміє безмежно любити і радіти життю.

Всі фото: pixabay

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