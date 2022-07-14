ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені з'ясували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 17:07
Вчені з'ясували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня Фото: як щоденне вживання авокадо впливає на організм (freepik com)
Автор: Володимир Костирін

Авокадо славиться своєю користю і вважається джерелом вітамінів С, Е, К і В6, а також мінералів і корисних мікроелементів. Фрукт містить лютеїн, бета-каротин та жирні кислоти омега-3, а завдяки рівню жиру авокадо також називають "калорійною бомбою".

Чи дійсно цей продукт краще не вживати людям з проблемами ожиріння - читайте в матеріалі нижче.

Американські вчені з Медичної школи Університету Тафтса у своєму недавньому дослідженні з'ясували роль щоденного споживання авокадо на так зване вісцеральне або абдомінальне ожиріння, що вважається особливо шкідливим для здоров'я і може провокувати розвиток серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Результати наукової роботи опубліковані в журналі Journal of the American Heart Association.

З'ясувалося, що учасники групи, які їли по одному авокадо щодня, споживали більше клітковини та здорових жирів (омега-3), але менше вуглеводів та білків, ніж ті учасники експерименту, які не ласували цим фруктом.

За словами автора дослідження, професора Еліс Х. Ліхтенштейн, у тих, хто їв авокадо, спостерігався як нижчий рівень загального холестерину, так і нижчий рівень "поганого" холестерину.

Таким чином з'ясувалося, що авокадо впливає на здоров'я кровоносної системи - знижуючи "поганий" холестерин, або ліпопротеїни низької щільності, тим самим перешкоджаючи відкладенню атеросклеротичних бляшок у судинах.

Відповідно, знижується ризик серцевих захворювань чи інсульту.

Також науковці за результатами дослідження дійшли висновку, що авокадо, по суті, не сприяє набору ваги.

"Додавання 1 авокадо на день до звичного раціону протягом 6 місяців у осіб з підвищеним колом талії не зменшувало обсяг вісцеральної жирової тканини та мінімально впливало на фактори ризику, пов'язані з кардіометаболічними порушеннями", - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що авокадо входить до списку продуктів, якими можна замінити дорогі та корисні аналоги.

Додамо також, що цього продукту виявляли і ряд протипоказань.

Читайте РБК-Україна в Google News
авокадо Здорове харчування Здорова їжа
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя