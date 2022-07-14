Ученые выяснили, что будет с организмом, если съедать один авокадо каждый день

Авокадо славится своей пользой и считается кладезем витаминов С, Е, К и В6, а также минералов и полезных микроэлементов. Фрукт содержит лютеин, бета-каротин и жирные кислоты омега-3, а благодаря уровню жира авокадо также называют "калорийной бомбой".

Действительно ли этот продукт лучше не употреблять людям с проблемами ожирения - читайте в материале ниже.

Американские ученые из Медицинской школы Университета Тафтса в своем недавнем исследовании выяснили роль ежедневного потребления авокадо на так называемое висцеральное или абдоминальное ожирение, что считается особенно вредным для здоровья и может провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.

Выяснилось, что участники группы, которые ели по одному авокадо каждый день, потребляли больше клетчатки и здоровых жиров (омега-3), но меньше углеводов и белков, чем те участники эксперимента, которые не лакомились этим фруктом.

По словам автора исследования, профессора Элис Х. Лихтенштейн, у тех, кто ел авокадо, наблюдался как более низкий уровень общего холестерина, так и более низкий уровень "плохого" холестерина.

Таком образом выяснилось, что авокадо влияет на здоровье кровеносной системы - снижая "плохой" холестерин, или липопротеины низкой плотности, тем самым препятствуя отложению атеросклеротических бляшек в сосудах.

Соответственно, снижается риск сердечных заболеваний или инсульта.

Также ученые по результатам исследования пришли к выводу, что авокадо по сути не способствует набору веса.

"Добавление 1 авокадо в день к привычному рациону в течение 6 месяцев у лиц с повышенной окружностью талии не уменьшало объем висцеральной жировой ткани и минимально влияло на факторы риска, связанные с кардиометаболическими нарушениями", - говорится в публикации.