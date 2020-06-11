В Україні шукають власника лотерейного білета з майже мільйонним виграшем

В Україні розшукують щасливого власника виграшного лотерейного білета, якому тепер належить 900 тисяч гривень.

Зазначається, що щасливчик виграв головний приз Великої гри української лотереї "Лото-Забава". Про це повідомляє оператор державних лотерей "М. С. Л."

Відомо, що переможець проживає в місті Золочів під Львовом.

Свій виграшний лотерейний білет №0012915 він придбав онлайн 31 травня. Про результати розіграшу стало відомо 7 червня.

З того часу переможець ніяк не дав про себе знати та не відгукнувся.

Тому оператор закликав мешканці Львівщини не забути перевірити свої квитки.

"Оператор державних лотерей "М. С. Л." вітає всіх переможців і радить їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації по оформленню виграшів", - йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що зараз по всій країні відновлюють свою роботу точки продажу лотерей, які були тимчасово закриті через карантинні обмеження.

Раніше "РБК-Україна" писало про те, як і чому АМКУ може блокувати регулювання лотерейного бізнесу.

Нагадаємо також, що нещодавно ми розповідали, як нові правила переказу грошей вплинуть на кожного з нас і що важливо знати.