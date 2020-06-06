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В Україні назріває серйозна екологічна катастрофа: подробиці

STYLERЖиття    06.06.2020 - 15:29
В Україні назріває серйозна екологічна катастрофа: подробиці
Екологічна катастрофа в Україні (рixabay.com)

Від забруднень в Україні вмирають втричі більше людей, ніж у Європі

Забруднення атмосферного повітря - одна з найважливіших глобальних проблем, з якими зіткнулося людство. У чисте повітря не тільки потрапляють шкідливі речовини, згубні для живих організмів, але й змінюється клімат Землі.

Кожен з українців може допомогти природі в еру масового забруднення навколишнього середовища, головне - захотіти. Про це інформує Центр громадського здоров'я в Facebook.

"Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами!" - таке звернення до генерального секретаря ООН у 1971 підписали близько 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. В Україні смертність, що обумовлена екологічним фактором, становить 67 на 100 тисяч населення, тоді як у Європі середній показник - 20 смертей на 100 тисяч населення", - зазначено в повідомленні.

У погіршенні екологічної ситуації найчастіше звинувачують різні підприємства, які викидають шкідливі речовини у повітря, воду, грунт. Однак не тільки вони є винуватцями екологічних проблем.

Ми зможемо змінити ситуацію, якщо почнемо сортувати побутові відходи, прибирати сміття в лісах і парках. Також важливо перестати вирубувати дерева, зливати хімікати в каналізацію, спалювати сухостій.

Не полінуйтеся зробити хоча б один крок до поліпшення стану навколишнього середовища. Для цього виконайте хоча б пару рекомендацій зі списку:

  • посадити дерево або декоративний кущ і доглядати за ним;
  • вибирати самий екологічний транспорт, частіше ходити пішки;
  • не смітити під час відпочинку на природі, зокрема біля водойм;
  • раціонально використовувати воду;
  • бути енергоефективним в побуті;
  • купувати менше, щоб потім не викидати зайве;
  • сортувати сміття і здавати на переробку;
  • вибирати вироби з матеріалів, що придатні для вторинної переробки

Нагадаємо, що вчені з'ясували нову причину виникнення онкології.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України экология
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