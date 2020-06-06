В Украине назревает серьезная экологическая катастрофа: подробности

От загрязнений в Украине умирают в три раза больше людей, чем в Европе
Загрязнение атмосферного воздуха - одна из серьезнейших глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество. В чистый воздух не только попадают вредные вещества, губительные для живых организмов, но и меняется климат Земли.
Каждый украинец может помочь природе в эру массового загрязнения окружающей среды, главное - захотеть. Об этом информирует Центр общественного здоровья в Facebook.
"Или мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами!" - такое обращение к генеральному секретарю ООН в 1971 подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. В Украине смертность, обусловленная экологическим фактором, составляет 67 на 100 тысяч населения, тогда как в Европе средний показатель - 20 смертей на 100 тысяч населения", - указано в сообщении.
В ухудшении экологической ситуации чаще всего обвиняют различные предприятия, которые выбрасывают вредные вещества в воздух, воду, почву. Однако не только они являются виновниками экологических проблем.
Мы сможем изменить ситуацию, если начнем сортировать бытовые отходы, убирать мусор в лесах и парках. Также важно перестать вырубывать деревья, сливать химикаты в канализацию, сжигать сухостой.
Не поленитесь сделать хотя бы один шаг к улучшению состояния окружающей среды. Для этого выполните хотя бы пару рекомендаций из списка:
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Автор: Дарья Яновская