В Україні створили унікальну бібліотеку книжкових відеооглядів

В Україні запустили важливий проєкт (фото: "Фабула")

В Україні вперше створюють бібліотеку книжкових відеооглядів. Ця соціальна ініціатива за підтримки Українського культурного фонду спрямована підвищити рівень читання в країні, а ще розвіяти міф про те, що сучасна паперова література вже не є актуальною.

Проєкт передбачає зйомку відеороликів, які формують цикл з оглядом книжкових новинок, розмов із авторами, відгуків на книги та дискусій навколоних.

Онлайн бібліотеку книжкових відеооглядів створили на YouTube. У роликах, розміщених на каналі, глядач отримує інформацію про книгу, автора, стислий сюжет, акцент на читацькій аудиторії – кому вона буде цікава та інші унікальні відомості.

"Соціальна ініціатива має на меті надання чесної та стислої інформації про видання і забезпечення доступу до бібліотеки книжкових рев’ю у будь-який час, як сучасних українських авторів, так і видатних авторів світової літератури", - кажуть організатори.

За їхніми словами, потреба в організації великої кількості нової літератури в зручній та сучасній для читача формі існувала давно. Кількість вітчизняної україномовної та зарубіжної літератури постійно зростає. Це, звичайно, позитивний процес, який потребує нових викликів.

Огляди знімають лідери думок, представники видавництв, активісти, журналісти, інші автори та книголюби. Долучитися до соціальної ініціативи та надіслати свій відгук на fabulapin@gmail.com може кожен охочий.

Таким чином канал стає платформою для того, аби читач зміг поділитися своїми враженнями, а ще формує потужну спільному книголюбів.

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