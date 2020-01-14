В Україні стали доступними міжнародні практики лікування алергії: подробиці

Діагностувати алергію стає простіше (колаж РБК-Україна)

Реєстрацію МОЗ пройшли сучасні міжнародні практики лікування алергії

В Україні з’явилися сучасні європейські засоби діагностики та лікування алергії, які пройшли реєстрацію в Міністерстві охорони здоров'я України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Allergy.org.ua.

Сучасні європейські засоби діагностики та лікування алергії були представлені на початку грудня 2019 року на науковій конференції "Різдвяні читання з імунології та алергології".

Конференція вже дев’ятий рік поспіль у Львові організовують Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) та Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Учасники зібрання обговорили можливості молекулярної алергології в діагностиці та лікуванні алергічних захворювань у дітей та дорослих, сучасні методи діагностики для раннього виявлення та контролю бронхіальної астми. Вчені також обмінялись думками щодо можливостей сучасних препаратів для алерген-специфічної імунотерапії, ефективності та безпечності їх застосування. Порадились щодо вибору пацієнтів для призначення їм сублінгвальної та підшкірної імунотерапії.

Втім, велику увагу та інтерес у лікарів викликала презентація мультикомпонентного алерготесту ALEX2, який з’явиться в Україні вже у січні-лютому 2020 року. Він міститиме більше алергенів, ніж попередня версія ALEX.

Варто зазначити, що ALEX2 – єдиний молекулярний алергологічний тест у світі, що дозволяє діагностувати сенсибілізацію відразу до 300 алергенів. З них 120 найменувань представлені екстрактами алергенів та 180 – окремими їх молекулами.

Інші інноваційні розробки в галузі діагностики та лікування алергічних захворювань, що були представлені на конференції, включали стандартизовані за мажорним компонентом алергени виробництва компанії Inmunotek для проведення шкірних прик-тестів.

Ще одна група стандартизованих сучасних препаратів Inmunotek, також доступних в Україні, дозволяє пацієнтам отримувати ефективну алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ). До них належать підшкірні алергени Alxoid та сублінгвальні алергени Oraltek.

"Inmunotek займається розробкою та виробництвом вакцин більше 25 років. За цей час алергени для імунотерапії продемонстрували свою безпечність та ефективність в багатьох дослідженнях", – розповів Сергій Юр’єв, директор компанії “Дансон Фарма”. Саме вона надала можливість українцям користуватись європейськими інноваціями в алергології.

Хосе Ібарсена, директор Inmunotek з питань міжнародної співпраці, розповів, що рішення взяти участь у львівській конференції було дуже корисним для компанїї, бо це – "ідеальний майданчик, на якому збираються більшість алергологів України, щоб підвищити рівень своєї освіти".

"Таким чином алергологи, а також імунологи України матимуть найсучаснішу інформацію щодо розвитку своєї спеціальності", – сказав Хосе.

Ще одна інновація, яка була презентована на "Різдвяних читаннях" і стала доступною й українським лікарям та пацієнтам – Niox Vero – сучасний пристрій для вимірювання рівня NО у повітрі, що видихається людиною.

Визначення рівня цієї речовини у видиху дає змогу діагностувати алергічне запалення дихальних шляхів у пацієнтів з бронхіальною астмою та підібрати для них оптимальну дозу інгаляційних кортикостероїдів.

Також пристрій має спеціальний додаток, що вимірює назальний рівень NO та відіграє велику роль у діагностиці первинної циліарної дискінезії.

"Різдвяні читання з імунології та алергології", – це конференція, що має виражену практичну спрямованість. Ми допомагаємо наблизити до практичних лікарів нові знання, покращити їх післядипломну освіту. Тому у рамках конференції проводились і майстер-класи, і практикуми, і провідні проблемні лекції, круглий стіл, присвячений біосимілярам у ревматології", -зазначили організатори. А зі слів ініціаторки проведення заходу, докторки медичних наук, професорки Валентини Чоп’як, "новинкою було й впровадження реєстру з первинних імунодефіцитів для дітей та для дорослих".