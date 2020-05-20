Коли в Україні стане по-літньому тепло: синоптики показали нові карти

Погода в Україні налагодиться, але доведеться ще трохи почекати
Погода в Україні налагодиться тільки під кінець травня, а до цього в країні буде волого, прохолодно, а вночі навіть із заморозками. Синоптики дали нові карти, на яких показали температурні коливання і кількість опадів у найближчі два тижні.
Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, синоптична ситуація буде несприятливою майже до кінця травня. Лише 28-30 числа прийде потепління понад +20 градусів, а вночі буде більш як +10 тепла.
Така погода утримається і на початку червня, але на Заході, за попередніми прогнозами, тепло буде недовго.
Поки що ж - до 27 травня - синоптики прогнозують вдень +10+18, вночі +3+12 градусів.
Крім того, цей період буде щедрий на опади, місцями очікуються грози та сильні зливи.
Погода у Києві, Львові, Одесі та Харкові на два тижні (фото: gismeteo.ua)
Синоптики ресурсу Метеопрог в графіку на найближчі два тижні також прогнозують потепління до кінця місяця. Але настане воно 25-27 травня, а потім температура знову ненадовго знизиться. Початок червня порадує теплими днями і ночами.
Погода в Києві на два тижні (скрін: meteoprog.ua)
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про небезпечну погоду на поточному тижні.
Автор: Світлана Дудукало