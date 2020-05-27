В Україні ввели нові обмеження на готівку в терміналах: стосується всіх

В Україні банки встановили термінали на фінансові операції з готівкою, які стосуються всіх, хто хоче проводити транзакції анонімно. Це пов'язано з законом про фінансовий моніторинг, який набув чинності наприкінці квітня 2020.

Термінали приймають готівку на суму не більше 4999 грн, але якщо потрібно поповнити на 5000 грн, вам доведеться ідентифікувати себе, розповіли в одному з банків, пише Obozrevatel.

Для того, щоб здійснити переказ на суму вище 4999 грн, в термінал потрібно вставити картку або ввести її номер, таким чином підтвердивши свою особистість.

Водночас з'явилася можливість збільшити максимальну суму законно (з верифікацією) внесених грошей. Якщо раніше обмеження становило 149 тисяч гривень, то згідно з новим законом про моніторинг, можна буде поповнювати рахунок на суму до 400 тисяч гривень.

З усім тим, банки не поспішають знімати максимальне обмеження на внесення готівки, поки що діє правило "до 149 тисяч".

Зазначимо, що фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку, і частина операцій обов'язкова для перевірки за новим законом. Це:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

всі операції фізичних осіб - підприємців (ФОП), юросіб, які зареєструвалися протягом останніх 3-х місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів закордон;

фіноперації з клієнтами з високим рівнем ризику;

всі операції на суму від 400 тис. грн та інше.

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