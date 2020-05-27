В Украине ввели новые ограничения на наличку в терминалах: коснется всех

В Украине банки установили терминалы на финансовые операции с наличкой, которые касаются всех, кто хочет проводить транзакции анонимно. Это связано с законом о финансовом мониторинге, который вступил в силу в конце апреля 2020.

Терминалы принимают наличку на сумму не более 4999 грн, но если нужно пополнить на 5000 грн, вам придется идентифицировать себя, рассказали в одном из банков, пишет Obozrevatel.

Для того, чтобы совершить перевод на сумму выше 4999 грн, в терминал нужно будет вставить карту или же ввести ее номер, таким образом подтвердив свою личность.

В то же время появилась возможность увеличить максимальную сумму законно (с верификацией) внесенных денег. Если ранее ограничение составляло 149 тысяч гривен, то согласно новому закону о мониторинге, можно будет пополнять счет на сумму до 400 тысяч гривен.

Тем не менее, банки не спешат снимать максимальное ограничение на внесение налички, пока что действует правило "до 149 тысяч".

Отметим, что финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка, и часть операций обязательна для проверки по новому закону. Это:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физических лиц - предпринимателей (ФЛП), юрлиц, которые зарегистрировались в течение последних 3-х месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств заграницу;

финоперации с клиентами с высоким уровнем риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и прочее.

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