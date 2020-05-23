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В Украине будут выдавать наличные в магазинах: названа дата нововведения

STYLERЖизнь    23.05.2020 - 11:50
В Украине будут выдавать наличные в магазинах: названа дата нововведения
В Украине можно получить наличные в магазине (коллаж: РБК-Украина)

Владельцам платежных карт станет проще получать наличные в магазине с РРО

В Украине получить наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг можно будет с 1 сентября 2020 года. В Нацбанке Украины уточнили: для того, чтобы воспользоваться нововведением, в магазине, кафе или другом учреждении, должен применяться регистратор расчетных операций (РРО).

В заявлении пресс-службы Национального банка Украины говорится, что такая услуга будет способствовать детенизации экономики и развивать безналичные платежи.

Постановление НБУ "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" от 7 мая вступает в силу 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Согласно постановлению, с 1 сентября 2020 года украинцы смогут обналичивать деньги в национальной валюте в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Ранее НБУ усовершенствовал порядок осуществления и учета операций по получению наличных в кассах предприятий торговли, общественного питания и услуг, где применяют регистраторы расчетных операций (РРО). Тестирование системы, которая позволит снимать наличные на кассе, стартовало в 2019 году.

Также мы писали, что в НБУ решили упростить процедуру открытия банковского cчета. Теперь открыть счет в банке можно по видеосвязи.

До этого РБК-Украина писало о том, что с 28 апреля запрещено пополнение платежной карты получателя без идентификации плательщика на сумму свыше 5 тысяч гривен. Эксперты рассказали, как украинцам теперь переводить деньги и когда смогут требовать документы.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныденьгиналичные
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