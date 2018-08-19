Український футбольний матч завершився масовою бійкою (відео)

Скріншот відео (youtube.com/Егор Кузьмін)

Фанати вибігли на поле в кінці матчу і все завершилося бійкою. У побоїще брав участь так само і обслуговуючий персонал

У суботу, 18 серпня проходив поєдинок п'ятого туру Другої ліги України з футболу. У матчі на полі зійшлися команди "Мир" з Горностаївки та запорізький "Металург". По закінченні матчу на поле вибігли фанати запорізьких футболістів і почалася бійка. Відповідне відео було опубліковано користувачем Єгором Кузьміним на YouTube.

В грі, з рахунком 2:1, перемогла команда "Мир". На 94-й хвилині матчу був забитий вирішальний гол. Ймовірно, що деяким уболівальникам такий результат гри не припав до душі і вони вирішили це показати, застосувавши кулаки.

Як видно на кадрах відео, у масовій бійці брали участь не тільки футбольні фани, але і стюарди, а також полiцiя.

Відео: Бійка на матчі "Мир" Горностаївка - "Металург" Запоріжье (youtube.com/Егор Кузьмін)

Деякі учасники "махача" отримали травми. На даний момент інформації про подальші події та про стан постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше сталася масова бійка фанатів українського "Шахтаря" та італійської "Роми". Один з очевидців сутички розповiв про це.

Нещодавно також трапилося масштабне зіткнення уболівальників в Одесі.

А під час матчу між "Динамо" і "Шахтарем" фани київського клубу вивісили провокаційний банер і закидали поле туалетним папером.

Відео: (video.rbc.ua)