Украинский футбольный матч завершился массовой потасовкой (видео)

Скриншот видео (youtube.com/Егор Кузьмин)

Фанаты выбежали на поле в конце матча и все завершилось дракой. В побоище участвовал так же и обслуживающий персонал

В субботу, 18 августа проходил поединок пятого тура Второй лиги Украины по футболу. В матче на поле сошлись команды "Мир" из Горностаевки и запорожский "Металлург". По окончании матча на поле выбежали фанаты запорожских футболистов и началась драка. Соответствующее видео было опубликовано пользователем Егором Кузьминым на YouTube.

В игре, со счетом 2:1, победила команда " Мир". На 94-й минуте матча был забит решающий гол. Вероятно, что некоторым болельщикам такой исход игры не пришелся по душе и они решили это показать, применив кулаки.

Как видно на кадрах видео, в массовой драке участвовали не только футбольные фаны, но и стюарды, а также полицейские.

Видео: Драка на матче "Мир" Горностаївка - "Металлург" Запоріжье (youtube.com/Егор Кузьмин)

Некоторые участники "махача" получили травмы. На данный момент информации о дальнейших событиях и о состоянии пострадавших нет.

Напомним, ранее произошла массовая драка фанатов украинского "Шахтера" и итальянской "Ромы". Один из очевидцев стычки рассказал об этом.

Недавно также произошло масштабное столкновение болельщиков в Одессе.

А во время матча между "Динамо" и "Шахтером" фаны киевского клуба вывесили провокационный баннер и забросали поле туалетной бумагой.

Видео: (video.rbc.ua)