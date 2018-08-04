В знак протеста фаны "Динамо" вывесили провокационный баннер и забросали поле туалетной бумагой (видео)

Кадр из видео: Футбольные фанаты забросали поле туалетной бумагой (facebook.com/Andriyak)

"Ультрас" таким образом выражали свой протест против решения принятого контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ

Во время футбольного матча между "Динамо" и "Шахтером" в рамках Украинской Премьер Лиги, произошло курьезное событие – фанаты киевского клуба забросали поле рулонами туалетной бумаги. Соответствующее видео опубликовал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

Свое видео журналист прокомментировал так: "Ультрас ДК протестуют против странных решениям КДК ФФУ. Баннер и сотни рулонов туалетной бумаги. Игроки обеих команд были вынуждены собирать. Хотя должны были делать это другие люди. Из ФФУ"

"Ультрас" таким образом выражали свой протест против решения принятого контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ, из-за которого на этот матч был допущен защитник "горняков" Исмаили. Фанаты ДК, как и многие другие, считают, что из-за инцидента в матче Суперкубка Украины, бразильца следовало дисквалифицировать на 3 игры, а не на 2.

Як призупинити матч Динамо-Шахтар Ультрас ДК, протестують проти дивних рішеннь КДК ФФУ. Банер і сотні рулонів туалетного паперу Від стартового свистка на 2 тайм. Гравці обох команд були змушені збирати. Хоча мали робити це інші люди. З ФФУ Опубліковано Kostyantyn Andriyuk П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Видео: Футбольные фанаты забросали поле туалетной бумагой (facebook.com/Andriyak)

Это видео за 15 часов набрало более 16 тысяч просмотров и крутых комментариев: "красиво-то как, бумажный салют", "как же можно бумагу на 30 метров закинуть, через беговые дорожки? Наверно тренировались", "эффектно".

Напомним, недавно во время матча пострадал футболист из украинского клуба "Буковина", арбитр и соперники оказали ему помощь на месте. Кроме этого печального случая, было несколько позитивных событий в мире футбола: украинская сборная выиграла Чемпионат мира по футболу среди детей из детского дома, а восьмилетний украинец стал футболистом "Барселоны".

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