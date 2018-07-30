Украинская сборная выиграла Чемпионат мира по футболу среди детей из детского дома

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Дети-футболисты победили в финальном матче с Голландией

Украинская сборная выиграла 6-й Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот, который проходил в этом году в столице Польши Варшаве на стадионе "Легии". В Чемпионате участвовали 300 детей из 28 стран мира. Об этом сообщает Польское радио.

Павел Костюк, тренер украинской команды, рассказал, что очень гордится своей командой и их победой.

"Эта победа, прежде всего, для всей Украины, мы показали, что мы способны бороться с другими командами и проявлять волю к победе", - сказал он.

Команда сыграла финальный матч со сборной Голландии. Юные футболисты сыграли со счетом 1:0.

Отметим, что третье место получила польская сборная, которая победила сборную Испании (прошлогодних чемпионов).

Этот чемпионат считается самым большим спортивным праздников в мире для воспитанников заведений для детей-сирот.

Напомним, в Украине из Краматорска вместо сирот, детей, лишенных родительской опеки, и тех, чьи родители являются участниками боевых действий на Донбассе, отправили на отдых в Хорватию детей-мажоров.

Также мы писали о том, что 17-летняя украинская спортсменка Дарья Белодед одолела россиянку Ирину Долгову в решающей схватке на Гран При по дзюдо, который проходил в столице Хорватии – Загребе.

Ранее Styler сообщал, что восьмилетного украинского футболиста Родиона Калашникова из Днепра приняли в академию ФК "Барселона" - "Ла Масия".

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