Восьмилетний украинец стал футболистом "Барселоны" (фото)

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Мальчика приняли в академию каталонского клуба

Восьмилетного украинского футболиста Родиона Калашникова из Днепра приняли в академию ФК "Барселона" - "Ла Масия". Об этом стало известно со страницы маленького спортсмена в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что это не первый футбольный клуб для украинца в испанской Барселоне.

Фото: Родион Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Ранее, после того, как мальчик уехал с семьей из Украины, он играл за каталонский "Дамм".

Фото: Родион Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Первые шаги в футболе Родион начинал в юношеской академии Днепра.

Фото: Родион Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Скриншот поста (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Кстати, Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" на позиции центрхава.

Александр вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" против ФК "Ливерпуль" (1:2) в рамках Международного Кубка Чемпионов. Украинец провел две трети матча и был заменен на 64-й минуте встречи. Именно Зинченко начал атаку своей команды, которая завершилась точным ударом Сане на 57-й минуте.

Ранее американский тренер объяснил, в чем особенность Усика.

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