Восьмирічний українець став футболістом "Барселони" (фото)

Хлопчика прийняли в академію каталонського клубу
Восьмирічного українського футболіста Родіона Калашникова з Дніпра прийняли в академію ФК "Барселона" - "Ла Масія". Про це стало відомо зі сторінки маленького спортсмена в соцмережі Facebook.
Варто відзначити, що це не перший футбольний клуб для українця в іспанській Барселоні.
Фото: Родіон Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)
Раніше, після того, як хлопчик виїхав з родиною з України, він грав за каталонський "Дамм".
Фото: Родіон Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)
Перші кроки в футболі Родіон починав в юнацькій академії Дніпра.
Фото: Родіон Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)
Скріншот поста (facebook.com/Radion_Kalashnikov)
До речі, Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" на позиції центрхава.
Олександр вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" проти ФК "Ліверпуль" (1:2) в рамках Міжнародного Кубка Чемпіонів. Українець провів дві третини матчу і був замінений на 64-й хвилині зустрічі. Саме Зінченко почав атаку своєї команди, яка завершилася точним ударом Сані на 57-й хвилині.
Раніше американський тренер пояснив, у чому особливість Усика.
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