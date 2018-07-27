Восьмирічний українець став футболістом "Барселони" (фото)

Фото: pixabay.com/Lenaeriksson

Хлопчика прийняли в академію каталонського клубу

Восьмирічного українського футболіста Родіона Калашникова з Дніпра прийняли в академію ФК "Барселона" - "Ла Масія". Про це стало відомо зі сторінки маленького спортсмена в соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що це не перший футбольний клуб для українця в іспанській Барселоні.

Фото: Родіон Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Раніше, після того, як хлопчик виїхав з родиною з України, він грав за каталонський "Дамм".

Фото: Родіон Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Перші кроки в футболі Родіон починав в юнацькій академії Дніпра.

Фото: Родіон Калашников (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

Скріншот поста (facebook.com/Radion_Kalashnikov)

До речі, Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" на позиції центрхава.

Олександр вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" проти ФК "Ліверпуль" (1:2) в рамках Міжнародного Кубка Чемпіонів. Українець провів дві третини матчу і був замінений на 64-й хвилині зустрічі. Саме Зінченко почав атаку своєї команди, яка завершилася точним ударом Сані на 57-й хвилині.

Раніше американський тренер пояснив, у чому особливість Усика.

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