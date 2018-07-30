Українська збірна виграла Чемпіонат світу з футболу серед дітей з сиротинців

Ілюстративне фото (pixabay)

Діти-футболісти перемогли у фінальному матчі з Голландією

Українська збірна виграла 6-й Чемпіонат світу з футболу серед дітей-сиріт, який проходив в цьому році в столиці Польщі Варшаві на стадіоні "Легії". У Чемпіонаті брали участь 300 дітей з 28 країн світу. Про це повідомляє Польське радіо.

Павло Костюк, тренер української команди, розповів, що дуже пишається своєю командою і їх перемогою.

"Ця перемога, насамперед, для всієї України, ми показали, що ми здатні боротися з іншими командами і проявляти волю до перемоги", - сказав він.

Команда зіграла фінальний матч зі збірною Голландії. Юні футболісти зіграли з рахунком 1:0.

Зазначимо, що третє місце отримала польська збірна, яка перемогла збірну Іспанії (торішніх чемпіонів).

Цей чемпіонат вважається найбільшим спортивним святом у світі для вихованців закладів для дітей-сиріт.

Нагадаємо, в Україні з Краматорська замість сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї батьки є учасниками бойових дій на Донбасі, відправили на відпочинок до Хорватії дітей-мажорів.

Також ми писали про те, що 17-річна українська спортсменка Дар'я Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії – Загребі.

Раніше Styler повідомляв, що восьмирічного українського футболіста Родіона Калашникова з Дніпра прийняли в академію ФК "Барселона" - "Ла Масія".

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Горе-воротарі отримують м'ячі у ворота немислимим чином