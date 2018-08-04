В знак протесту фани "Динамо" вивісили провокаційний банер і закидали поле туалетним папером (відео)

Кадр з відео: Футбольні фанати закидали поле туалетним папером (facebook.com/Andriyak)

"Ультрас" таким чином висловлювали свій протест проти прийнятого рішення контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ

Під час футбольного матчу між "Динамо" і "Шахтарем" в рамках Української Прем'єр Ліги, сталася курйозна подія – фанати київського клубу закидали поле рулонами туалетного паперу. Відповідне відео опублікував журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.

Своє відео журналіст прокоментував так: "Ультрас ДК протестують проти дивних рішенням КДК ФФУ. Банер і сотні рулонів туалетного паперу. Гравці обох команд були змушені збирати. Хоча повинні були робити це інші люди. З ФФУ"

"Ультрас" таким чином висловлювали свій протест проти прийнятого рішення контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ, з-за якого цей матч був допущений захисник "гірників" Ісмаїлі. Фанати ДК, як і багато інших, вважають, що із-за інциденту в матчі Суперкубка України, бразильця було дискваліфікувати на 3 гри, а не на 2.

Як призупинити матч Динамо-Шахтар Ультрас ДК, протестують проти дивних рішеннь КДК ФФУ. Банер і сотні рулонів туалетного паперу Від стартового свистка на 2 тайм. Гравці обох команд були змушені збирати. Хоча малі робити це інші люди. З ФФУ Опубліковано Kostyantyn Andriyuk П'п'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Відео: Футбольні фанати закидали поле туалетним папером (facebook.com/Andriyak)

Це відео за 15 годин набрало понад 16 тисяч переглядів і крутих коментарів: "красиво-то як, паперовий салют", "як же можна папір на 30 метрів закинути, через бігові доріжки? Напевно тренувалися", "ефектно".

Нагадаємо, нещодавно під час матчу постраждав футболіст з українського клубу "Буковина", арбітр і суперники надали йому допомогу на місці. Крім цього сумного випадку, було кілька позитивних подій у світі футболу: українська збірна виграла Чемпіонат світу з футболу серед дітей з дитячого будинку, а восьмирічний українець став футболістом "Барселони".

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