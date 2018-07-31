Соперники и арбитр во время игры спасали жизнь украинскому футболисту (видео)

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Игрок "Буковины" упал и потерял сознание

Футболисты тернопольского клуба "Нива" и арбитр спасли игрока "Буковины" Виталия Кузиву во время матча Второй лиги Украины по футболу. Соответствующее видео матча транслировал канал "Родина".

После столкновения с соперником на 71-ой минуте матча Кузив упал на газон и, по данным football.ua, потерял сознание. Когда спортсмен упал, он перевернулся и затем перестал шевелиться. Первым к футболисту подошел игрок "Нивы" Тарас Кривой. Затем к Кузиву подбежал арбитр Павел Дубровцев, после чего вокруг собрались другие игроки. На место происшествия подошли медики. Футболиста оперативно перевернули на бок и вытащили язык.

Спустя несколько секунд Кузив пришел в себя. Спортсмен смог встать и самостоятельно дойти до кареты скорой медицинской помощи, которая подъехала к полю. Стоит отметить, что игрок все время держался за голову.

По какой причине он потерял сознание – неизвестно. Вероятно, он сильно ударился до или во время падения. На видео зафиксировано столкновение Кузивы с игроком команды-соперника (5-я секунда).

Видео: Украинцу спасали жизнь на футбольном поле (facebook.com/footballhubua)

Ранее сообщалось, что "Динамо" рассматривает четырех футболистов на позицию нового форварда.

Кстати, "Мариуполь" дебютировал в квалификации Лиги Европы с ничьей.

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