Суперники і арбітр під час гри рятували життя українському футболісту (відео)

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Гравець "Буковини" впав і втратив свідомість

Футболісти тернопільського клубу "Нива" і арбітр врятували гравця "Буковини" Віталія Кузива під час матчу Другої ліги України з футболу. Відповідне відео матчу транслював канал "Родина".

Після зіткнення з суперником на 71-й хвилині матчу Кузив впав на газон і, за даними football.ua, втратив свідомість. Коли спортсмен впав, він перекинувся і потім перестав ворушитися. Першим до футболіста підійшов гравець "Ниви" Тарас Кривой. Потім до Кузива підбіг арбітр Павло Дубровцев, після чого навколо зібралися інші гравці. На місце події підійшли медики. Футболіста оперативно перевернули на бік і витягли язик.

Через кілька секунд Кузив прийшов до тями. Спортсмен зміг встати і самостійно дійти до карети швидкої медичної допомоги, яка під'їхала до поля. Варто відзначити, що гравець весь час тримався за голову.

З якої причини він втратив свідомість – невідомо. Ймовірно, він сильно вдарився до або під час падіння. На відео зафіксовано зіткнення Кузива з гравцем команди-суперника (5-та секунда).

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