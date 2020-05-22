Український парк окупували мільярди шкідників: падають людям на голови

У Дніпрі популярний парк Богдана Хмельницького окупувала величезна кількість гусениць. Вони заповнили практично всі дерева, найбільше постраждали дуби та акації. За словами місцевих жителів, коли йде дощ або сильний вітер, шкідники купами сиплються перехожим на голови.

Найжахливіше, що дерева через нашестя гусениць знаходяться на межі зникнення. На рослинності неозброєним оком видно величезну кількість личинок.

Зараз вирішується питання про закриття парку на карантин. Дерева хочуть обробити інсектицидами.

У Дніпрі парк окупували гусениці (YouTube)

Місцеві жителі кажуть, що раніше шкідників в парку ніколи не бачили. Вчені з'ясували, чому шкідники з'явилися в парку. Це все наслідки теплої зими.

Як з'ясувалося, це одна з різновидів пильщика ясеневого. З приходом тепла і розпусканням бруньок на ясені парк атакували дорослі комахи, а з травня личинки пильщика стали об'їдати молоде листя дерев, залишаючи недоторканими лише великі жилки.

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