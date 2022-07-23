Українцям хочуть заборонити курити на балконах

З 11 липня в Україні набрали чинності норми чергового закону проти курців . Але багатьом людям цих заборон не достатньо - вони вимагають заборонити куріння й на балконах, які є приватною власністю громадян.

Відповідна петиція №22/147290-еп є на сайті президента. Крім того, схожі звернення масово реєструються і в Єдиних системах місцевих петицій по всій країні.

Про що йдеться у петиціях

Автори звернень вимагають у місцевих органів влади, а також у президента посприяти повній забороні куріння на балконах та з вікон багатоквартирних будинків.

"Згідно нинішнього закону України про заборону куріння в громадських місцях, дозволено палити на балконі. І хоча балкон - це власність власника квартири, в багатоквартирному будинку балкон, через вулицю, має єднання з іншими квартирами. І тютюновий дим вільно надходить в сусідні квартири, що вже є впливом на іншу приватну власність", - впевнені автори звернень.

Подібне питання підіймають у будинкових чатах різних ЖК. Мешканці житлових комплексів часто скаржаться, що коли сусіди знизу або збоку курять на своєму балконі, то в квартирі зверху або поряд неможливо перебувати. І не тільки влітку.

Крім того, ця проблема для багатьох посилюється алергічною реакцією на тютюновий дим.

Зауважимо, що за словами юриста проекту "Київ без тютюнового диму" Центру демократії і верховенства права Петра Короля, вторинний тютюновий дим серед дорослих людей викликає серйозні серцево-судинні та респіраторні захворювання, включаючи ішемічну хворобу серця і рак легенів.

Серед дітей грудного віку він провокує раптову смерть. У вагітних жінок він призводить до народження дітей з низькою масою тіла.

Загалом, стверджує експерт, вторинний тютюновий дим викликає більше 890 тисяч передчасних смертей в світі у рік.

Саме тому автори петицій закликають внести зміни до нинішнього закону про куріння в громадських місцях, додавши туди заборону куріння на балконах і з вікон багатоквартирних будинків.

Тепер, якщо петиція набере 25 тисяч підписів, то Володимир Зеленський має розглянути її протягом трьох місяців з дня оприлюднення й винести свій вердикт щодо звернення.

Де не можна курити зараз

Зауважимо, що сьогодні заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів: