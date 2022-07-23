Украинцам хотят запретить курить на балконах
С 11 июля в Украине вступили в силу нормы очередного закона против курильщиков. Но многим людям этих запретов не достаточно - они требуют запретить курение и на балконах, которые являются частной собственностью граждан.
Соответствующая петиция №22/147290-ЭП есть на сайте президента. Кроме того, похожие обращения массово регистрируются и в Единых системах местных петиций по всей стране.
О чем говорится в петициях
Авторы обращений требуют у местных органов власти, а также у президента поспособствовать полному запрету курения на балконах и из окон многоквартирных домов.
"Согласно нынешнему закону о запрете курения в общественных местах разрешено курить на балконе. И хотя балкон - это собственность владельца квартиры, в многоквартирном доме балкон, через улицу, имеет единение с другими квартирами. И табачный дым свободно поступает в соседние квартиры, что уже является влиянием на другую частную собственность", - уверены авторы обращений.
Подобный вопрос поднимают в домовых чатах разных ЖК. Жители жилых комплексов часто жалуются, что когда соседи снизу или сбоку курят на своем балконе, то в квартире сверху или рядом невозможно находиться. И не только летом.
Кроме того, эта проблема для многих усугубляется аллергической реакцией на табачный дым.
Заметим, что по словам юриста проекта "Киев без табачного дыма" Центра демократии и верховенства права Петра Короля, вторичный табачный дым среди взрослых людей вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких.
Среди детей грудного возраста он провоцирует внезапную смерть. У беременных женщин он приводит к рождению детей с низкой массой тела.
В целом, утверждает эксперт, вторичный табачный дым вызывает более 890 тысяч преждевременных смертей в мире в год.
Именно поэтому авторы петиций призывают внести изменения в нынешний закон о курении в общественных местах, добавив туда запрет курения на балконах и из окон многоквартирных домов.
Теперь, если петиция наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский должен рассмотреть ее в течение трех месяцев со дня обнародования и вынести свой вердикт относительно обращения.
Где нельзя курить сейчас
Заметим, что сегодня запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет и кальянов:
- в лифтах и таксофонах
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения
- в помещениях и на территории учебных заведений
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства
- в помещениях объектов культурного назначения
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан
- в помещениях общежитий
- на детских площадках
- в местах общего пользования жилых домов
- в подземных переходах
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси
- на вокзалах и станциях
- на остановках общественного транспорта.
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