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Украинцам хотят запретить курить на балконах

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Украина, Суббота 23 июля 2022 12:58
Украинцам хотят запретить курить на балконах Курить на балконе можно. Но это пока? (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

С 11 июля в Украине вступили в силу нормы очередного закона против курильщиков. Но многим людям этих запретов не достаточно - они требуют запретить курение и на балконах, которые являются частной собственностью граждан.

Соответствующая петиция №22/147290-ЭП есть на сайте президента. Кроме того, похожие обращения массово регистрируются и в Единых системах местных петиций по всей стране.

О чем говорится в петициях

Авторы обращений требуют у местных органов власти, а также у президента поспособствовать полному запрету курения на балконах и из окон многоквартирных домов.

"Согласно нынешнему закону о запрете курения в общественных местах разрешено курить на балконе. И хотя балкон - это собственность владельца квартиры, в многоквартирном доме балкон, через улицу, имеет единение с другими квартирами. И табачный дым свободно поступает в соседние квартиры, что уже является влиянием на другую частную собственность", - уверены авторы обращений.

Подобный вопрос поднимают в домовых чатах разных ЖК. Жители жилых комплексов часто жалуются, что когда соседи снизу или сбоку курят на своем балконе, то в квартире сверху или рядом невозможно находиться. И не только летом.

Украинцам хотят запретить курить на балконах

Кроме того, эта проблема для многих усугубляется аллергической реакцией на табачный дым.

Заметим, что по словам юриста проекта "Киев без табачного дыма" Центра демократии и верховенства права Петра Короля, вторичный табачный дым среди взрослых людей вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких.

Среди детей грудного возраста он провоцирует внезапную смерть. У беременных женщин он приводит к рождению детей с низкой массой тела.

В целом, утверждает эксперт, вторичный табачный дым вызывает более 890 тысяч преждевременных смертей в мире в год.

Именно поэтому авторы петиций призывают внести изменения в нынешний закон о курении в общественных местах, добавив туда запрет курения на балконах и из окон многоквартирных домов.

Теперь, если петиция наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский должен рассмотреть ее в течение трех месяцев со дня обнародования и вынести свой вердикт относительно обращения.

Где нельзя курить сейчас

Заметим, что сегодня запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет и кальянов:

  • в лифтах и таксофонах
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения
  • в помещениях и на территории учебных заведений
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства
  • в помещениях объектов культурного назначения
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
  • в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан
  • в помещениях общежитий
  • на детских площадках
  • в местах общего пользования жилых домов
  • в подземных переходах
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси
  • на вокзалах и станциях
  • на остановках общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в Украине хотят разрешить ЛГБТ-людям усыновлять детей.

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