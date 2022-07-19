В Украине хотят разрешить ЛГБТ-людям усыновлять детей: что известно
В Украине могут в ближайшем будущем разрешить представителям ЛГБТ усыновлять детей.
Соответствующая петиция №22/150424-ЭП зарегистрирована 18 июля на сайте официального интернет-представительства Президента Украины Никитой Рувинским.
О чем говорится в петиции
Автор обращения просит "разрешить ЛГБТ представителям брать детей из детских домов", потому что в Украине "очень много сирот и детей, лишенных родительской опеки".
Поэтому, по мнению Никиты, было бы уместным позволить ЛГБТ-людям брать над этими детьми опеку.
"Украина должна шагать в ногу со временем! Примите уже закон о легализации однополых браков и дайте возможность этим людям нормально жить в их государстве!" - добавил в петиции ее автор.
Теперь, если петиция наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский должен будет рассмотреть ее в течение трех месяцев со дня обнародования и вынести свой вердикт относительно обращения.
Почему ЛГБТ-люди в Украине не могут усыновлять детей?
Заметим, в п. 211 Семейного кодекса Украины говорится о том, что "усыновителями не могут быть лица одного пола".
Цитата из Семейного кодекса (zakon.rada.gov.ua)
В то же время, иностранные пары, состоящие в зарегистрированном браке, могут усыновлять детей из Украины.
Но не всегда. Например, в 2009 году Элтон Джон в Макеевке посетил детский дом для детей, больных СПИДом. Там он увидел 14-месячного Льва. Музыкант захотел усыновить мальчика, но украинские чиновники ему отказали.
Кто такие ЛГБТ-люди?
Напомним, что акроним ЛГБТ используется с 90-х годов XX века для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также призван подчеркнуть разнообразие "сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры".
В Украине в представители ЛГБТ сегодня сталкиваются с большим количеством социальных, правовых, общих государственно-политических проблем, чем гетеросексуальные лица. Но с каждым днем эта ситуация меняется в лучшую сторону.
Например, на днях петиция о легализации однополых браков набрала 25 тысяч голосов.
Ранее мы также писали, что в Киеве копы избили активиста за ЛГБТ-символику.