В Украине хотят разрешить ЛГБТ-людям усыновлять детей: что известно

В Украине могут в ближайшем будущем разрешить представителям ЛГБТ усыновлять детей.

О чем говорится в петиции

Автор обращения просит "разрешить ЛГБТ представителям брать детей из детских домов", потому что в Украине "очень много сирот и детей, лишенных родительской опеки".

Поэтому, по мнению Никиты, было бы уместным позволить ЛГБТ-людям брать над этими детьми опеку.

"Украина должна шагать в ногу со временем! Примите уже закон о легализации однополых браков и дайте возможность этим людям нормально жить в их государстве!" - добавил в петиции ее автор.

Теперь, если петиция наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский должен будет рассмотреть ее в течение трех месяцев со дня обнародования и вынести свой вердикт относительно обращения.

Почему ЛГБТ-люди в Украине не могут усыновлять детей?

Заметим, в п. 211 Семейного кодекса Украины говорится о том, что "усыновителями не могут быть лица одного пола".

Цитата из Семейного кодекса (zakon.rada.gov.ua)

В то же время, иностранные пары, состоящие в зарегистрированном браке, могут усыновлять детей из Украины.

Но не всегда. Например, в 2009 году Элтон Джон в Макеевке посетил детский дом для детей, больных СПИДом. Там он увидел 14-месячного Льва. Музыкант захотел усыновить мальчика, но украинские чиновники ему отказали.

Кто такие ЛГБТ-люди?

Напомним, что акроним ЛГБТ используется с 90-х годов XX века для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также призван подчеркнуть разнообразие "сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры".

В Украине в представители ЛГБТ сегодня сталкиваются с большим количеством социальных, правовых, общих государственно-политических проблем, чем гетеросексуальные лица. Но с каждым днем эта ситуация меняется в лучшую сторону.