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В Україні хочуть дозволити ЛГБТ-людям усиновлювати дітей: що відомо

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 15:25
В Україні хочуть дозволити ЛГБТ-людям усиновлювати дітей: що відомо ЛГБТ-люди зможуть усиновлювати дітей? (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні можуть в найближчому майбутньому дозволити представникам ЛГБТ усиновлювати дітей.

Відповідна петиція №22/150424-еп зареєстрована 18 липня на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України Микитою Рувинським.

Про що йдеться у петиції

Автор звернення просить "дозволити ЛГБТ представникам брати дітей з дитячих будинків", бо в Україні "дуже багато сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки".

Тому, на думку Микити, було б доречним дозволити ЛГБТ-людям брати над цими дітьми опіку.

"Україна повинна крокувати у ногу з часом! Прийміть вже закон про легалізацію одностатевих шлюбів та дайте можливість цим людям нормально жити в їхній державі!" - додав у петиції її автор.

Тепер, якщо петиція набере 25 тисяч підписів, то Володимир Зеленський має розглянути її протягом трьох місяців з дня оприлюднення й винести свій вердикт щодо звернення.

Чому ЛГБТ-люди в Україні не можуть усиновлювати дітей?

Зауважимо, у п. 211 Сімейного кодексу України йдеться про те, що "усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі".

В Україні хочуть дозволити ЛГБТ-людям усиновлювати дітей: що відомо

Цитата з Сімейного кодексу (zakon.rada.gov.ua)

У той же час, іноземні пари, які перебувають в зареєстрованому шлюбі, можуть усиновляти дітей з України.

Але не завжди. Наприклад, у 2009 році Елтон Джон у Макіївці відвідав дитячий будинок для дітей, хворих на СНІД. Там він побачив 14-місячного Лева. Музикант захотів усиновити хлопчика, проте українські чиновники йому відмовили.

Хто такі ЛГБТ-люди?

Нагадаємо, що акронім ЛГБТ використовується з 90-х років XX століття для позначення лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів, а також покликаний підкреслити різноманітність "сексуальності та гендерної ідентичності на основі культури".

В Україні у представники ЛГБТ сьогодні зіштовхуються з більшою кількістю соціальних, правових, загальних державно-політичних проблем, ніж гетеросексуальні особи. Але з кожним днем ця ситуація змінюється у кращий бік.

Наприклад, днями петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч голосів.

Раніше ми також писали, що у Києві копи побили активіста за ЛГБТ-символіку.

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