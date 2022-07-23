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Українцям хочуть заборонити курити на балконах

Курити на балконі можна. Але це поки що? (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

З 11 липня в Україні набрали чинності норми чергового закону проти курців. Але багатьом людям цих заборон не достатньо - вони вимагають заборонити куріння й на балконах, які є приватною власністю громадян.

Відповідна петиція №22/147290-еп є на сайті президента. Крім того, схожі звернення масово реєструються і в Єдиних системах місцевих петицій по всій країні.

Про що йдеться у петиціях

Автори звернень вимагають у місцевих органів влади, а також у президента посприяти повній забороні куріння на балконах та з вікон багатоквартирних будинків.

"Згідно нинішнього закону України про заборону куріння в громадських місцях, дозволено палити на балконі. І хоча балкон - це власність власника квартири, в багатоквартирному будинку балкон, через вулицю, має єднання з іншими квартирами. І тютюновий дим вільно надходить в сусідні квартири, що вже є впливом на іншу приватну власність", - впевнені автори звернень.

Подібне питання підіймають у будинкових чатах різних ЖК. Мешканці житлових комплексів часто скаржаться, що коли сусіди знизу або збоку курять на своєму балконі, то в квартирі зверху або поряд неможливо перебувати. І не тільки влітку.

Крім того, ця проблема для багатьох посилюється алергічною реакцією на тютюновий дим.

Зауважимо, що за словами юриста проекту "Київ без тютюнового диму" Центру демократії і верховенства права Петра Короля, вторинний тютюновий дим серед дорослих людей викликає серйозні серцево-судинні та респіраторні захворювання, включаючи ішемічну хворобу серця і рак легенів.

Серед дітей грудного віку він провокує раптову смерть. У вагітних жінок він призводить до народження дітей з низькою масою тіла.

Загалом, стверджує експерт, вторинний тютюновий дим викликає більше 890 тисяч передчасних смертей в світі у рік.

Саме тому автори петицій закликають внести зміни до нинішнього закону про куріння в громадських місцях, додавши туди заборону куріння на балконах і з вікон багатоквартирних будинків.

Тепер, якщо петиція набере 25 тисяч підписів, то Володимир Зеленський має розглянути її протягом трьох місяців з дня оприлюднення й винести свій вердикт щодо звернення.

Де не можна курити зараз

Зауважимо, що сьогодні заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів:

  • у ліфтах і таксофонах
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
  • у приміщеннях гуртожитків
  • на дитячих майданчиках
  • у місцях загального користування житлових будинків
  • у підземних переходах
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі
  • на вокзалах та станціях
  • на зупинках громадського транспорту.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть дозволити ЛГБТ-людям усиновлювати дітей.

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