Украинцам хотят запретить курить на балконах

О чем говорится в петициях

Авторы обращений требуют у местных органов власти, а также у президента поспособствовать полному запрету курения на балконах и из окон многоквартирных домов.

"Согласно нынешнему закону о запрете курения в общественных местах разрешено курить на балконе. И хотя балкон - это собственность владельца квартиры, в многоквартирном доме балкон, через улицу, имеет единение с другими квартирами. И табачный дым свободно поступает в соседние квартиры, что уже является влиянием на другую частную собственность", - уверены авторы обращений.

Подобный вопрос поднимают в домовых чатах разных ЖК. Жители жилых комплексов часто жалуются, что когда соседи снизу или сбоку курят на своем балконе, то в квартире сверху или рядом невозможно находиться. И не только летом.

Кроме того, эта проблема для многих усугубляется аллергической реакцией на табачный дым.

Заметим, что по словам юриста проекта "Киев без табачного дыма" Центра демократии и верховенства права Петра Короля, вторичный табачный дым среди взрослых людей вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких.

Среди детей грудного возраста он провоцирует внезапную смерть. У беременных женщин он приводит к рождению детей с низкой массой тела.

В целом, утверждает эксперт, вторичный табачный дым вызывает более 890 тысяч преждевременных смертей в мире в год.

Именно поэтому авторы петиций призывают внести изменения в нынешний закон о курении в общественных местах, добавив туда запрет курения на балконах и из окон многоквартирных домов.

Теперь, если петиция наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский должен рассмотреть ее в течение трех месяцев со дня обнародования и вынести свой вердикт относительно обращения.

Где нельзя курить сейчас

Заметим, что сегодня запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет и кальянов: