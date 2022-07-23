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Украинцам хотят запретить курить на балконах

Курить на балконе можно. Но это пока? (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

С 11 июля в Украине вступили в силу нормы очередного закона против курильщиков. Но многим людям этих запретов не достаточно - они требуют запретить курение и на балконах, которые являются частной собственностью граждан.

Соответствующая петиция №22/147290-ЭП есть на сайте президента. Кроме того, похожие обращения массово регистрируются и в Единых системах местных петиций по всей стране.

О чем говорится в петициях

Авторы обращений требуют у местных органов власти, а также у президента поспособствовать полному запрету курения на балконах и из окон многоквартирных домов.

"Согласно нынешнему закону о запрете курения в общественных местах разрешено курить на балконе. И хотя балкон - это собственность владельца квартиры, в многоквартирном доме балкон, через улицу, имеет единение с другими квартирами. И табачный дым свободно поступает в соседние квартиры, что уже является влиянием на другую частную собственность", - уверены авторы обращений.

Подобный вопрос поднимают в домовых чатах разных ЖК. Жители жилых комплексов часто жалуются, что когда соседи снизу или сбоку курят на своем балконе, то в квартире сверху или рядом невозможно находиться. И не только летом.

Кроме того, эта проблема для многих усугубляется аллергической реакцией на табачный дым.

Заметим, что по словам юриста проекта "Киев без табачного дыма" Центра демократии и верховенства права Петра Короля, вторичный табачный дым среди взрослых людей вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких.

Среди детей грудного возраста он провоцирует внезапную смерть. У беременных женщин он приводит к рождению детей с низкой массой тела.

В целом, утверждает эксперт, вторичный табачный дым вызывает более 890 тысяч преждевременных смертей в мире в год.

Именно поэтому авторы петиций призывают внести изменения в нынешний закон о курении в общественных местах, добавив туда запрет курения на балконах и из окон многоквартирных домов.

Теперь, если петиция наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский должен рассмотреть ее в течение трех месяцев со дня обнародования и вынести свой вердикт относительно обращения.

Где нельзя курить сейчас

Заметим, что сегодня запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет и кальянов:

  • в лифтах и таксофонах
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения
  • в помещениях и на территории учебных заведений
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства
  • в помещениях объектов культурного назначения
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
  • в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан
  • в помещениях общежитий
  • на детских площадках
  • в местах общего пользования жилых домов
  • в подземных переходах
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси
  • на вокзалах и станциях
  • на остановках общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в Украине хотят разрешить ЛГБТ-людям усыновлять детей.

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