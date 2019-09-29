Українцям пропонують новий спосіб оформлення пенсії

Пенсії в Україні постійно змінюються не тільки в розмірах, але і в правилах отримання. Пенсійний фонд вирішив спростити одержувачам соціальних виплат процедуру подачі заяв на отримання пенсій. Згідно нової моделі звернення громадян, оформити пенсію можна тепер в "один дотик" через веб-портал електронних послуг відомства.

Сервіс передбачає:

подання документів для призначення пенсій дистанційно в електронному вигляді;

після ухвалення рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення в сервісний центр за отриманням пенсійного посвідчення.

Призначення пенсії в "один дотик" є однією із складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ("Е-ПЕНСІЯ"), що реалізується Пенсійним фондом України, та включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг і організації обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Нова модель звернення громадян повинна спростити взаємодію громадян з Пенсійним фондом, зменшити витрати часу осіб, що звертаються за призначенням пенсії, а також забезпечити максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

Пенсії в Україні - як оформити пенсію онлайн, інструкція (фото: УНІАН)

Наступний етап впровадження системи "Е-ПЕНСІЯ" - створення мобільного додатку, що дозволить отримати доступ до ресурсів порталу з мобільних пристроїв (смартфона або планшета). Для того, щоб скористатися послугою "пенсія в один дотик", необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі з допомогою електронного цифрового підпису;

в розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;

підписати звернення електронним цифровим підписом та відправити його до підсистемі "Звернення".

На веб-порталі будуть приходити повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, час їх обробки і про призначену пенсію. Там же громадяни зможуть отримати запрошення (на вказану при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) відвідати сервісний центр для отримання посвідчення.

Пенсії в Україні - як оформити пенсію онлайн, інструкція (відео: youtube.com)

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