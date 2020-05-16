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Українці масово кинулися в перукарні: черги на десятки метрів

STYLERЖиття    16.05.2020 - 13:56
Українці масово кинулися в перукарні: черги на десятки метрів
Перукарні в Україні беруть штурмом (колаж: РБК-Україна)

Перукарні в Україні відчувають сильне навантаження

Перукарні в Україні продовжують штурмувати після ослаблення карантину з 11 травня. Так, у мережі показують довгі черги за межами салонів краси, а також скаржаться, що за попереднім записом потрапити на стрижку можна тільки через тиждень.

Як відомо, послаблення карантину в Україні торкнулося й салонів краси. При дотриманні санітарних норм, перукарські та манікюрні салони відновили свою роботу. Після тривалої перерви в роботі, попит на їх послуги збільшився, через що в деякі салони вишикувалася черга.

Так, у Харкові з 11 по 14 травня українці регулярно шикуються в чергу в салони краси.

Українці масово кинулися в перукарні: черги на десятки метрів

Українці масово кинулися в перукарні: черги на десятки метрів

Перукарні в Харкові штурмують після ослаблення карантину (фото з відкритих джерел)

У Севастополі з 12 травня після послаблення режиму самоізоляції утворилися черги в перукарні з соціальними цінами. Щоб підстригтися, потрібно записуватися за кілька днів у фахівця або відстояти довгу "живу" чергу, розповіли в "Крим. Реалії".

Як розповіли працівники перукарень, вони не очікували такого великого напливу клієнтів після карантину. Записувати на стрижку доводиться за кілька днів вперед. На думку перукарів, черги збережуться, тому що купівельна спроможність за час карантину знизилася.

Українці масово кинулися в перукарні: черги на десятки метрів

Перукарні в Криму штурмують після ослаблення карантину (фото: ru.krymr.com)

Газета "Коростень Today" повідомила про повне завантаження перукарень в Коростені.

Українці масово кинулися в перукарні: черги на десятки метрів

Перукарні в Криму штурмують після ослаблення карантину (фото: korosten.today)

Також у соціальних мережах висловлюють своє невдоволення тим, що в перукарні стоїть черга за записом. Так, в салони краси в Києві потрапити непросто.

"Коли в понеділок почали працювати перукарні, я зміг записатися лише на сьогодні. Черга", - написав користувач Олександр Сухомлинський Facebook.

Раніше ми писали, що в Україні може з'явитися нова модель транспорту.

Також повідомлялося, що у Києві запрацювали продуктові ринки.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України карантинпарикмахер
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