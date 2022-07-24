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В Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температура

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Неділя 24 липня 2022 19:44
В Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температура Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з приходом похолодання. Синоптики попередили про зниження температури в понеділок, 25 липня. Втім, це ненадовго.

Прогноз на наступні дні - в матеріалі Styler далі.

За даними Наталки Діденко, 25 липня в Україні відзначиться похолоданням у північних областях, грозовими дощами на Лівобережжі та сонячним антициклоном на ім'я Lebrecht.

Синоптик попередила, що в північних областях України спека послабне, температура знизиться до +23+27 градусів.

У більшості ж областей України очікується +25+29 градусів, на Одещині до +29+31 градуса.

Дощі з грозами пройдуть найближчої ночі на півночі та в Центрі, протягом дня дощова, періодично, погода спостерігатиметься на Лівобережжі України.

А от на Правобережжі пануватиме антициклон Lebrecht - тут буде сухо сонячно.

"Північно-західний вітер буде рвучким у північних та центральних областях України", - попередила Діденко.

Прогноз для Києва

У Києві понеділок почнеться послабленням спеки, температура повітря вдень становитиме близько +24+25 градусів.

Дощ у столиці ймовірний ввечері в неділю та найближчої ночі. Вдень понеділка переважатиме суха і сонячна погода.

Що далі буде з погодою

За даними Укргідрометцентру, у вівторок 26 липня, +23+26 буде на півночі, на заході +29+34, а на решті територій +25+29 градусів. Дощі та грози ймовірні на північному сході.

27 липня по країні потеплішає до +27+32 градусів, а от на захід навпаки завітає фронт з грозами, однак температуру він знизить лише у північно-західних областях, тут буде +25+28.

Дивіться нижче карти погоди на три дні:

В Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температураВ Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температураВ Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температура

Погода в Україні 25-27 липня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, яка погода буде в Україні в серпні 2022.

Також ми писали, які церковні свята ми будемо відзначати в останній місяць літа.

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