В Украину придет похолодание: где и когда снизится температура

Погода в Украине изменится с приходом похолодания. Синоптики предупредили о снижении температуры в понедельник, 25 июля. Впрочем, это ненадолго.

Прогноз на следующие дни - в материале Styler далее.

По данным Наталки Диденко, 25 июля в Украине отметится похолоданием в северных областях, грозовыми дождями на Левобережье и солнечным антициклоном по имени Lebrecht.

Синоптик предупредила, что в северных областях Украины жара ослабнет, температура снизится до +23+27 градусов.

В большинстве же областей Украины ожидается +25+29 градусов, в Одесской области до +29+31 градуса.

Дожди с грозами пройдут ближайшей ночью на севере и в центре, в течение дня дождливая, периодически, погода будет наблюдаться на Левобережье Украины.

А вот на Правобережье будет господствовать антициклон Lebrecht - здесь будет сухо солнечно.

"Северо-западный ветер будет порывистым в северных и центральных областях Украины", - предупредила Диденко.

Прогноз для Киева

В Киеве понедельник начнется ослаблением жары, температура воздуха днем составит около +24+25 градусов.

Дождь в столице вероятен вечером в воскресенье и ближайшей ночью. Днем понедельника будет преобладать сухая и солнечная погода.

Что дальше будет с погодой

По данным Укргидрометцентра, во вторник 26 июля, +23+26 будет на севере, на западе +29+34, а на остальной территории +25+29 градусов. Дожди и грозы вероятны на северо-востоке.

27 июля по стране потеплеет до +27+32 градусов, а вот на запад наоборот придет фронт с грозами, однако он снизит температуру только в северо-западных областях, здесь будет +25+28.

Смотрите ниже карты погоды на три дня:

Погода в Украине 25-27 июля (meteo.gov.ua)