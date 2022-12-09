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Украинский артист спел о любви во время войны и заявил, что идет в ВСУ

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Пятница 09 декабря 2022 13:14
Украинский артист спел о любви во время войны и заявил, что идет в ВСУ Chingis (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Певец Chingis недавно выпустил песню "Відпускаю" об отношениях между мужчиной и женщиной во время войны и заявил, что идет в Вооруженные силы Украины.

Артист посвятил новую композицию людям, которые, несмотря на безграничную любовь друг к другу, должны развестись: кто-то не на длительное время, а кто-то на всю жизнь.

"В сегодняшних реалиях мы должны привыкнуть к тому, что придет время, когда мы должны найти в себе силы и отпустить любимого человека. У каждого собственная история и каждый найдет в этой песне что-то свое. Нужно по-настоящему любить человека, чтобы отпустить. Поэтому цените то, что есть", - комментирует Chingis.

Заметим, что позже в своем Instagram Chingis написал лаконичный пост, в котором сообщил, что идет в ВСУ.

Украинский артист спел о любви во время войны и заявил, что идет в ВСУ

Chingis (фото: instagram.com/chingis_music)

Напомним, что летом Chingis презентовал жизненный сингл "Очі", в котором воплощена боль семьи племянника - пленного офицера из Азовстали.

Ранее мы писали, что Потап спел об Украине после победы .

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