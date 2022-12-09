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Український артист заспівав про кохання під час війни і заявив, що йде в ЗСУ

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П'ятниця 09 грудня 2022 13:14
Український артист заспівав про кохання під час війни і заявив, що йде в ЗСУ Chingis (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Співак Chingis нещодавно випустив пісню "Відпускаю" про відносини між чоловіком та жінкою під час війни і заявив, що йде в Збройні сили України.

Артист присвятив нову композицію людям, які попри безмежне кохання одне до одного, мають розлучитися: хтось на не тривалий час, а хтось на все життя.

"В реаліях сьогодення ми повинні призвичаїтись до того, що настане час, коли ми маємо знайти в собі сили й відпустити кохану людини. В кожного власна історія й кожен знайде в цій пісні щось своє. Потрібно по-справжньому любити людину, щоб відпустити. Тому цінуйте те, що маєте", - коментує Chingis.

Зауважимо, що пізніше у своєму Instagram Chingis написав лаконічний пост, у якому повідомив, що йде в ЗСУ.

Український артист заспівав про кохання під час війни і заявив, що йде в ЗСУ

Chingis (фото: instagram.com/chingis_music)

Нагадаємо.що влітку Chingis презентував життєвий сингл "Очі", в якому втілений біль родини племінника - полоненого офіцера з Азовсталі.

Раніше ми писали, що Потап заспівав про Україну після перемоги.

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