Украинский певец заявил, что устал от Tinder и захотел искренней любви

Украинский певец Денис Борисовский, известный также как BORYSOFSKY, понял, что устал от Tinder и захотел искренней любви. И решил написать об этом песню, а также снять "розовый" и "пластмассовый" клип на нее.

"Когда-то я часто знакомился в Tinder. Это вызывает зависимость. Ты начинаешь обесценивать людей. Многие встречи смывают не только глубину каждого, но еще и твою собственную. Ты становишься все более одиноким, а твой внутренний свет начинает угасать. Собственно, из-за этого и родились строки "Тіндер назавжди той заблокувати". А потом - и вся песня", – объясняет Денис.

Интересно, что клип на "Хочу кохати" был снят задолго до выхода на экраны мегапопулярного фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. Но артист говорит, что многие месседжи из клипа и фильма перекликаются.

BORYSOFSKY показал видео на песню "Хочу кохати" (фото: пресс-служба артиста)

"Мы устали от пластикового мира, который навязан нам извне. В безудержном желании найти свою "вторую половинку" так важно не потерять себя, чувствовать предел, когда ты уже начинаешь сливаться с другим и становишься созависимым. Но и трендовый подход о том, что каждый должен быть полноценным, целостным - не мое. Мне хорошо с самим собой, я - вполне самодостаточен. Но я все еще не целостен. Именно поэтому хочется найти того, с кем можно круто и ярко проживать эту жизнь. Ибо, если ты со своим человеком, то и весь кайф от жизни умножается на два!" - говорит певец.

Кадры со съемок клипа "Хочу кохати" (фото: пресс-служба артиста)

BORYSOFSKY уверен, что "Хочу кохати" является положительной афирмацией, ведь после ее прослушивания несколько его друзей обрели счастливые отношения или свое призвание в жизни.