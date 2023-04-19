Все оккупанты погибли: "Волки Да Винчи" показали видео боя за последнюю дорогу на Бахмут

Рота "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" обороняет последнюю дорогу на Бахмут и не позволяют российским оккупантам захватить ее.
Кадрами боя за стратегически важный путь поделились на YouTube-канале подразделения.
Российская пехота без поддержки бронетехники решила прорвать оборону украинцев. Впоследствии все оккупанты погибли на поле, не добравшись до окопов бойцов 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".
На опубликованных кадрах можно увидеть, что россияне пытались вплотную подойти к позициям наших защитников. Украинские военные дали им отпор из всего доступного оружия, применяя гранатометы и гранаты.
На видео можно услышать, как командир отдает команды и управляют боем. На кадрах видно, что на месте расположения украинских воинов, где когда-то были зеленіе насаждения, остались только полностью уничтожены стволы деревьев.
На Бахмут осталась одна дорога и сейчас она имеет стратегическое значение. Ее контролируют украинские защитники. Именно этот путь позволяет снабжать гарнизон города всем необходимым. Поэтому очень важно удерживать этот путь коммуникации.
Добавим, что, несмотря на фейковые заявления российских СМИ об окружении и завоевании Бахмута, ВСУ продолжают сражаться за город. Наши войска не пропускают оккупантов дальше в сторону Часового Яра и Константиновки.
Сразу после публикации видео многие украинцы оставили эмоциональные комментарии под кадрами боя. Они выражают благодарность за защиту от оккупантов.
Что пишут украинцы:
Ранее мы показывали фото того, в каких условиях содержатся российские военнопленные.
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