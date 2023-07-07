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Известный певец объяснил, куда украинцы должны направлять всю энергию

YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)
Автор: Styler

Известный украинский хип-хоп-артист и основатель арт-комьюнити "Промінь" YARON (Ярон Муравьев) выпустил лирик-видео на новую песню "Контекст", в которой рефлексирует об ощущениях украинцев на втором году бойльшой войны.

Киевлянам музыкант хорошо запомнился своими выступлениями в столичном метро в марте 2022 года - тогда, чтобы отвлечь людей, скрывавшихся от массированных ракетных обстрелов, Ярон вместе с друзьями-музыкантами играл для них на виолончеле.

В начале нового лирик-видео YARON отсылает зрителей к тому времени, когда он играл в метро в начале войны. Однако в самой песне музыкант пытается зафиксировать реальность, в которой украинцы живут сейчас, полтора года спустя после полномасштабного вторжения РФ.

YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

Он размышляет, как нам всем жить во времена безумных перемен и турбулентности, ведь ежедневный информационный фон буквально превращает нашу жизнь в театр абсурда, который уже не только удивляет иностранцев, как раньше, но и сильно истощает нас, украинцев.

"Прошло больше года большой войны и я вижу, чувствую, что мы слишком погружены в новости. Контент, который мы потребляем ежесекундно, истощает нас и забирает силы, которые мы должны направлять на настоящую борьбу", - говорит музыкант.

"Наша реальность сейчас превратилась в некую сплошную Instagram-ленту, где есть падающие ракеты, модные купальники, сборы на дроны, приезды голливудских звезд, красивые пейзажи и страх ядерной войны. Уже неясно: мы управляем всем этим контентом или превратились в его жертв. Я думаю, выход здесь один - нужно искать свой собственный компас, делать то, что ты лучше умеешь, и направлять всю энергию на борьбу с врагом и помощь ВСУ", - добавляет он.

Добавим, что песня "Контекст" будет открывать новый альбом музыканта "Куди зник митець?", релиз которого запланирован на конец лета.

Напомним, недавно YARON описал состояние современного шоу-биза в иронической композиции.

А перед этим артист записал эмоциональную песню-посвящение Херсону.

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