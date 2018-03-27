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На Волині руйнується унікальний пам'ятник часів Київської Русі

STYLERLIFE        27.03.2018 - 15:53
Фото: Стародавній човен (facebook.com-mr.zlatik)
Фото: Стародавній човен (facebook.com-mr.zlatik)

Вчені кажуть, це єдине плавзасіб XIII століття в Східній Європі, який так добре зберігся

На Волині руйнується пам'ятка часів Київської Русі - 12-метровий човен. Про це повідомляє ТСН.

Зараз судно знаходиться в селищі Маневичі на пилорамі місцевого підприємця, хоча шведи пропонували за неї 100 тис. євро.

За словами вчених, це єдине плавзасіб XIII століття в Східній Європі, яке так добре збереглося. Але археологи б'ють на сполох, оскільки човен руйнується.

Унікальну знахідку виявили три роки тому на річці Стир місцеві рибалки. Витягнувши колоду з води, вони побачили, що це човен, видовбана зі стовбура дерева.

"Це єдина човен збереження другої половини XIII століття, відомий в Східній Європі. Більше ніде такої немає", - говорить археолог Сергій Панішко.

Відео: Унікальна човен в Маневичах на межі руйнування (tsn.ua)

У Маневичах хотіли створити музей одного експоната, навіть створили проект. Але не знайшли фінансування. Через три роки пам'ятник порошиться серед дощок і шин. Весь цей час її зрошували спецрозчином. Але півроку як перестали, помітили на човні білі плями.

Запорізькі музейники заспокоюють, що білі плями на дереві - не велика проблема - так і повинно бути і ще не все втрачено.

"Цей наліт - це зайвий консервант, який потрапив всередину і через температурні коливання він тепер з'являється на поверхні. Ну це не страшно. Головне, що саме дерево, воно вже не піддається руйнуванню", - говорить старший реставратор в майстерні Андрій Денисенко.

За словами вчених, вони можуть відреставрувати артефакт, а в Маневичах поки шукають гроші, щоб зробити хоча б прибудову до місцевого музею, де можна буде виставити знахідку.

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Теги: пам'ятник, археология, находка
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