На Волыни разрушается уникальный памятник времен Киевской Руси

Ученые говорят, это единственное плавсредство XIII века в Восточной Европе, которое так хорошо сохранилось

На Волыни разрушается памятник времен Киевской Руси – 12-метровая лодка. Об этом сообщает ТСН.

Сейчас судно находится в поселке Маневичи на пилораме местного предпринимателя, хотя шведы предлагали за нее 100 тыс. евро.

По словам ученых, это единственное плавсредство XIII века в Восточной Европе, которое так хорошо сохранилось. Но археологи бьют тревогу, поскольку лодка разрушается.

Уникальную находку обнаружили три года назад на реке Стырь местные рыбаки. Вытянув колоду из воды, они увидели, что это лодка, выдолбленная из ствола дерева.

"Это единственная лодка сохранности второй половины XIII века, известный в Восточной Европе. Больше нигде такой нет", - говорит археолог Сергей Панишко.

Видео: Уникальная лодка в Маневичах на грани разрушения (tsn.ua)

В Маневичах хотели создать музей одного экспоната, даже создали проект. Но не нашли финансирования. Спустя три года памятник пылится среди досок и шин. Все это время ее орошали спецраствором. Но полгода как перестали, заметили на лодке белые пятна.

Запорожские музейщики успокаивают, появившиеся белые пятна на дереве – не большая проблема - так и должно быть и еще не все потеряно.

"Этот налет - это лишний консервант, который попал внутрь и через температурные колебания он теперь появляется на поверхности. Ну это не страшно. Главное, что само дерево, оно уже не поддается разрушению", - говорит старший реставратор в мастерской Андрей Денисенко.

По словам ученых, они могут отреставрировать артефакт, а в Маневичах пока ищут деньги, чтобы сделать хотя бы пристройку к местному музею, где можно будет выставить находку.

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