"Питання стоїть значно ширший": Прилєпін заявив про окупацію всієї України

Фото: Захар Прилєпін (twitter.com/DubovoySlavyans)

Письменник-терорист вибухнув новими дивними планами

Письменник-терорист Захар Прилєпін, який воював разом з бойовиками "ДНР", заявив, що Росія окупує всю Україну, а не тільки Донбас. Про свою ідею він розповів в статті для "Сноба".

"Наші ефективні менеджери гроші рахувати навчилися, і не для того чотири роки не давали Донбасу загинути і померти з голоду, щоб взяти його і Києву повернути на блюдечку", - сказав терорист.

Прилепин заявив, що Росія має намір автономізувати Донбас.

"Автономний Донбас - всього лише можливість і надалі нехтувати київську владу, тримаючи за допомогою цих територій України за - виберіть собі частину тіла за смаком - за кадик, за хвіст, за ребро або ще за щось, більш хворобливе", - сказав бойовик .

"Толку Москві і Кремлю від "ДНР" і "ЛНР" в нинішньому їх вигляді - коли питання стоїть значно ширший. Питання це банальний: Росія не може дозволити собі мати по сусідству величезна, сорокамільйонного держава з ворожою владою. Поки Київ безрезультатно намагатися пришити Донбас назад до України, Росія буде приєднувати всю Україну до Донбасу", - додав Захар Прилєпін.

Раніше російський письменник відкрито заявив про свою "роботі" на Донбасі.

Російський письменник, політичний діяч і бойовик "ДНР" Захар Прилєпін зізнався, що вбивав людей в трьох озброєних конфліктах, зокрема, на Донбасі.

Також Прилєпін розповів, як бойовики "ДНР" злякалися ВСУ. Втік з "ДНР" терорист розповів, що бойовики побоювалися настання ВСУ. З його слів, українські війська могли б відтіснити терористів аж до Уралу.

Герої, загиблі в червні 2018