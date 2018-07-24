"Вопрос стоит куда шире": Прилепин заявил об оккупации всей Украины

Фото: Захар Прилепин (twitter.com/DubovoySlavyans)

Писатель-террорист разразился новыми странными планами

Писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал вместе с боевиками "ДНР", заявил, что Россия оккупирует всю Украину ,а не только Донбасс. О своей идее он рассказал в статье для "Сноба".

"Наши эффективные менеджеры деньги считать научились, и не для того четыре года не давали Донбассу погибнуть и умереть с голоду, чтоб взять его и Киеву вернуть на блюдечке", — сказал террорист.

Прилепин заявил, что Россия намерена автономизировать Донбасс.

"Автономный Донбасс — всего лишь возможность и впредь третировать киевскую власть, держа при помощи этих территорий Украину за — выберите себе часть тела по вкусу — за кадык, за хвост, за ребро или еще за что-нибудь, более болезненное", — сказал боевик.

"Толку Москве и Кремлю от "ДНР" и "ЛНР" в нынешнем их виде — когда вопрос стоит куда шире. Вопрос этот банален: Россия не может позволить себе иметь по соседству огромное, сорокамиллионное государство с враждебной властью. Пока Киев будет безрезультатно пытаться пришить Донбасс обратно к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу", — добавил Захар Прилепин.

Ранее российский писатель открыто заявил о своей "работе" на Донбассе.

Российский писатель, политический деятель и боевик "ДНР" Захар Прилепин признался, что убивал людей в трех вооруженных конфликтах, в частности, на Донбассе.

Также Прилепин рассказал, как боевики "ДНР" испугались ВСУ. Сбежавший из "ДНР" террорист рассказал, что боевики опасались наступления ВСУ. С его слов, украинские войска могли бы оттеснить террористов вплоть до Урала.

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