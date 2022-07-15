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"Війна - не час для комфорту": українка поскаржилася на сервіс Укрзалізниці

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П'ятниця 15 липня 2022 09:49
"Війна - не час для комфорту": українка поскаржилася на сервіс Укрзалізниці Фото: Укрзалізниця опинилася в центрі скандалу (facebook.com)
Автор: Styler

Укрзалізниця знову опинилася в немилості в українців. Жінка поскаржилася на сервіс підприємства в поїзді Варшава-Київ.

Автор поста - Іванна Климпуш-Цинадзе розповіла, що їй довелося пережити, прямуючи до Києва.

Деталі скандалу УЗ

Українка розповіла, що поїзд з Варшави до Києва вирушив із запізненням на дві години. Відправка переносилася кілька разів.

"Для мене це некритично, але боляче було дивитися на мам з немовлятами на пероні в дощ. Коли поїзд подали, то виявилося, що заявлених і оплачених спальних місць на всіх не вистачає – людей попросили зайняти сидячі", - розповіла Іванна.

На кордоні всіх людей знову підняли й попросили стояти в проході години півтори.

"Знову ж таки, мами з заспаними й втомленими дітьми, валізами опівночі повинні стояти і перетинати кордон додому. Добре, що пасажири, які мали свої спальні місця, по-людськи дітей забрали до себе, щоб ті відпочили", - зазначила пасажирка.

&quot;Війна - не час для комфорту&quot;: українка поскаржилася на сервіс Укрзалізниці&quot;Війна - не час для комфорту&quot;: українка поскаржилася на сервіс УкрзалізниціПасажири змушені були стояти (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Згодом вагони таки додали, і ближче до 5 ранку всі люди змогли лягти спати.

На під'їзді до Києва змученим пасажирам розносили безкоштовні бутерброди і каву/чай в якості компенсації за незручності, а при виході з вагонів вручили шоколадку, по 2 яблука і записочку-вибачення.

&quot;Війна - не час для комфорту&quot;: українка поскаржилася на сервіс Укрзалізниці

Пасажирам в якості вибачення видали шоколадки і яблука (facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Розумію, що війна – не час для комфорту. Розумію, що ситуація на залізниці зараз може змінюватися щохвилини. Але, шановне керівництво" УЗ", як виявилося, така ситуація з цим потягом не унікальна, а повторюється досить часто. Так, якщо неможливо забезпечити належне надання послуги, то, може, варто про це чесно попереджати?"- поцікавилася Іванна.

Вона зазначила, що самі провідники намагалися всю дорогу залагодити ситуацію і допомагали, чим могли, але це не скасовує провину керівництва.

Як ми раніше писали, на вокзалі Києва з'явилися нові камери схову.

До слова, перед цим ми писали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту".

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