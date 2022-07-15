"Війна - не час для комфорту": українка поскаржилася на сервіс Укрзалізниці

Укрзалізниця знову опинилася в немилості в українців. Жінка поскаржилася на сервіс підприємства в поїзді Варшава-Київ.

Деталі скандалу УЗ

Українка розповіла, що поїзд з Варшави до Києва вирушив із запізненням на дві години. Відправка переносилася кілька разів.

"Для мене це некритично, але боляче було дивитися на мам з немовлятами на пероні в дощ. Коли поїзд подали, то виявилося, що заявлених і оплачених спальних місць на всіх не вистачає – людей попросили зайняти сидячі", - розповіла Іванна.

На кордоні всіх людей знову підняли й попросили стояти в проході години півтори.

"Знову ж таки, мами з заспаними й втомленими дітьми, валізами опівночі повинні стояти і перетинати кордон додому. Добре, що пасажири, які мали свої спальні місця, по-людськи дітей забрали до себе, щоб ті відпочили", - зазначила пасажирка.

Пасажири змушені були стояти (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Згодом вагони таки додали, і ближче до 5 ранку всі люди змогли лягти спати.

На під'їзді до Києва змученим пасажирам розносили безкоштовні бутерброди і каву/чай в якості компенсації за незручності, а при виході з вагонів вручили шоколадку, по 2 яблука і записочку-вибачення.

Пасажирам в якості вибачення видали шоколадки і яблука (facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Розумію, що війна – не час для комфорту. Розумію, що ситуація на залізниці зараз може змінюватися щохвилини. Але, шановне керівництво" УЗ", як виявилося, така ситуація з цим потягом не унікальна, а повторюється досить часто. Так, якщо неможливо забезпечити належне надання послуги, то, може, варто про це чесно попереджати?"- поцікавилася Іванна.

Вона зазначила, що самі провідники намагалися всю дорогу залагодити ситуацію і допомагали, чим могли, але це не скасовує провину керівництва.