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Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)

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Вівторок 29 березня 2022 11:40
Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото) Прапор РФ хочуть змінити на біло-синьо-білий (фото: wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Войналович

Після війни Росії проти України, яка закінчиться поразкою для РФ, прапор країни-агресора може змінитися. Так, російський стяг, який в народі прозвали "аквафреш", швидше за все, буде позбавлений червоного кольору.

Згідно з офіційною версією, червоний колір на прапорі РФ символізує "енергію, силу, пролиту за вітчизну кров".

Однак росіяни, які виступають проти вторгнення їхньої держави на територію України, а також незадоволені постійною агресією РФ по відношенню до інших країн, вважають, що червоний колір на триколорі - це символ війни, крові і радянського минулого.

Саме з цим "антивоєнним прапором" громадяни РФ у різних містах світу - Празі, Мюнхені, Торонто, Осло та багатьох інших - виходять на протести проти вторгнення Росії в Україну.

Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)

Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)

Біло-синьо-білий прапор після війни може стати офіційним в РФ (фото: wikipedia.org)

"Після оголошення Путіним повномасштабної війни Україні російський триколор назавжди перетворився на символ військової агресії, загибелі і страждань мирного населення... Цілком можливо, що незабаром цей прапор стане державним символом нової вільної і демократичної Росії", - вважає співзасновник Форуму вільної Росії Іван Тютрін.

13 березня про те, що від триколора, з яким путінська армія вторглася в Україну, потрібно відмовитися, офіційно заявив і опозиційний російський політик Володимир Мілов.

"Цей прапор себе дискредитував", - додав він.

Також багато росіян вважають, що "перевинайдення Росії, в тому числі і державних символів, - це велике заняття для всього інтелектуального класу на найближчі десятиліття".

Чому новий прапор РФ - біло-синьо-білий

Активісти і геральдисти стверджують, що вид БСБ-прапора натхненний символікою державного періоду Великого Новгорода, який нібито був центром Новгородської республіки і є єдиним претендентом на звання справжньої демократії в історії Росії.

Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)

Прапор Великого Новогорода в 1994-2006 роках (фото: wikipedia.org)

До речі, згідно з історичними даними, Новгородська республіка була окупована московським князем Іваном III.

Після московсько-новгородської війни 1471 року московити жорстоко вбивали жителів республіки, не шкодуючи навіть дітей, а деяких людей насильно вивозили на територію Московії.

Важливо й те, що біло-синьо-білий прапор нагадує прапор протестів у Білорусі.

Після війни проти України прапор Росії змінять: як він виглядатиме (фото)

БСБ-прапор (фото: whitebluewhite info)

Раніше ми писали, що росіяни молять українських блогерів про "допомогу".

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